"اللقاحات الإجبارية" وتوصية خاصة بالسفر.. العالم يتحرك ضد "أوميكرون"

2021/11/30 | 21:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الثلاثاء "كل الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات منطقية ومتناسبة لخفض الأخطار" فيما يتعلق بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، فيما أعلن المستشار الألماني المقبل، أولاف شولتس، أن النواب الألمان سيصوتون على إلزامية اللقاحات بنهاية السنة

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