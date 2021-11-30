2021/11/30 | 21:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qEVjC6k7jAw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عام 25 سيكون عام الموت للعراق من الجفاف بنقص المياه؟ | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عام 25 سيكون عام الموت للعراق من الجفاف بنقص المياه؟ | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).