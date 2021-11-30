خبير ألماني: الحكومة الجديدة أقرب لإرث ميركل في ملف الهجرة

2021/11/30 | 21:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تقترب الحكومة الألمانية الجديدة من تولي منصبها، وسط تساؤلات كبيرة حول سياستها المتوقعة ومدى قربها من إرث المستشارة أنجيلا ميركل.وفي هذا الإطار، يقول استاذ القانون، دانيال ثيم، إن الحكومة الجديدة […]

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