2021/11/30 | 21:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فليح العبيديأعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الثلاثاء، فتحها نقاط جديدة على طرق تنقل بقايا عصابات داعش، فيما كشفت عن حقيقة أنباء دخول عجلة مفخخة للمدينة.وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن علي المالكي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاجهزة الامنية أجرت عملية بحث وتفتيش بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود عجلة مفخخة في إحدى المناطق متجهة الى مدينة سامراء، الا أنها لم تعثر على ما تم ذكره"، مشيراً الى أن "كمائننا ودورياتنا مستمرة".وأضاف المالكي أن "الموقع الدفاعي مزود حالياً بكاميرات حرارية لكل القاطع من الحدود الفاصلة مع عمليات صلاح الدين وكذلك الحدود مع عمليات بغداد، وأيضاً لدينا كاميرات حرارية ونواظير حرارية اضافة الى الكمائن والدوريات المستمرة". وتابع: "فتحنا نقاط جديدة على طرق تنقل العدو الارهابي في يثرب للحد من نشاطه، وبالأمس تسجلت لدينا مشاهدة في العظيم وتم اطلاق النار على الارهابيين الذين لاذوا بالفرار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات سامراء تفتح نقاط جديدة على طرق تنقل داعش وتوضح حقيقة دخول عجلة مفخخة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات سامراء تفتح نقاط جديدة على طرق تنقل داعش وتوضح حقيقة دخول عجلة مفخخة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).