العراق يوضح إمكانية فرض حظر تجوال بسبب متحور

2021/11/30 | 21:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض عبد الأمير، إن فرض حظر التجوال في البلاد يعتمد على الوضع الوبائي وليس على المتحورات، فإذا دخل متحور "أوميكرون" وأصبحت هنالك زيادة في نسبة الاصابات، سيتم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات احترازية …

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