السلطات الصينية:

2021/11/30 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

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اعترفت الصين، اليوم الثلاثاء، بأن المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" ستكون مرادفاً لصعوبات إضافية في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين من الرابع إلى 20 شباط/فبراير المقبل، لكنها جددت ثقتها في نجاح الحدث الأولمبي.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي: "سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى بعض التحديات فيما يتعلق بمكافحة الوباء".

وأضاف: "لكن الصين لديها خبرة في هذا المجال وأنا مقتنع تماماً بأن الألعاب الأولمبية الشتوية ستقام من دون قلق وكما هو مخطط لها".

وسيطرت الصين إلى حد كبير على الوباء على أراضيها بفضل إجراءات صارمة، وقيود شديدة جداً على الرحلات الدولية، والحجر الصحي الإلزامي عند الوصول، والفحوصات المكثفة أو حتى عزل حالات الاتصال، والتي يتم تحديدها بفضل تطبيقات تتبع السفر.

وعادت الحياة إلى حد كبير لمسارها الطبيعي في ربيع العام الماضي، لكن البلاد لا تزال تواجه ظهور بؤر صغيرة متفرقة، وبينما تم إغلاق الحدود الصينية عملياً منذ آذار/مارس 2020، ستقام ألعاب أولمبياد بكين في فقاعة صحية لن يتمكن حوالي 2900 رياضي يُتَوَقع مشاركتهم فيها، من الخروج منها.

ويجب على المشاركين إما أن يكونوا مطعمين أو الخضوع للحجر الصحي لمدة 21 يوماً عند الوصول، وسيخضعون إلى فحوصات "كوفيد-19" بشكل يومي.

وستتمكن الجماهير المقيمة في الصين وحدها فقط من حضور الألعاب.

وتكشف الصين عن بضع عشرات حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" فقط كل يوم، ولم يتم اكتشاف المتحورة "أوميكرون" حتى الآن في البلاد، باستثناء إقليم هونغ كونغ المتمتع بالحكم الذاتي.

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