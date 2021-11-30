اجتماع امني بين الجيش والبيشمركة.. هذه التفاصيل

2021/11/30 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع امني غير معلن لتنسيق الجهود في مواجهة نشاط داعش بين ديالى وكردستان.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان " اجتماعا امنيا عقد بين قيادات من الجيش العراقي والبيشمركة لمناقشة ملف تنسيق الجهود الامنية في مواجهة نشاط خلايا داعش في المناطق الزراعية المتداخلة بين كردستان وديالى بعد تسجيل 3 هجمات خلال الساعات 72 الماضية استهدفت نقاط البشمركة ما ادى الى مقتل واصابة اكثر من 10 من عناصرها وفق التقارير الاولية".

واضاف المصدر، ان "الاجتماع عقد بضوء اخضر من بغداد واربيل في اطار خلية التنسيق المشتركة المشكلة من اشهر والتي تاخذ اطار التبادل المعلوماتي في المناطق ذات الاهتمام المشترك خاصة وان داعش متغلغل في مناطق زراعية متداخلة بين ديالى وكردستان ضمن حدود السليمانية بسبب تعقيدات التضاريس ووجود مناطق وفراغات في بعض الاماكن".

واشار الى ان" قوات البيشمركة والاسايش الكردي في حالة استنفار في اكثر من 8 مناطق زراعية قرب الحدود مع ديالى وخاصة كالاجو وكرميان بعد هجمات دامية في الايام الاخيرة وسقوط ضحايا".

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