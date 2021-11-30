إلغاء بطولة عالمية للإسكواش في ماليزيا عقب رفضها دخول لاعبين إسرائيليين لأراضيها

2021/11/30 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأعلن الاتحاد الدولي للإسكواش إلغاء بطولة العالم لفرق الرجال في ماليزيا بسبب رفض الحكومة الماليزية السماح لإسرائيليين بالدخول إلى أراضيها للمشاركة في البطولة وجراء مخاوف من المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).

وكان من المقرر أن تقام البطولة -التي كان يشارك فيها 26 فريقا- في كوالالمبور بين السابع و12 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد نقلها من نيوزيلندا في مايو/أيار بسبب قيود السفر جراء وباء "كوفيد-19".

وأوضح الاتحاد الدولي أن ما دفعه إلى اتخاذ قرار الإلغاء مسائل أخرى متعلقة بالتأشيرات قد تحرم بعض الفرق من دخول ماليزيا.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي للإسكواش -زينة وولدريدغ- إن المسؤولين الرياضيين سعوا إلى "التأثير على السلطات العليا في ماليزيا لضمان قدرة جميع الفرق المشاركة، بما في ذلك إسرائيل، على دخول ماليزيا والمنافسةوقال اتحاد الإسكواش الإسرائيلي -في وقت سابق- إن الدول التي شاركت في البطولة التي مُنعت إسرائيل من الحضور فيها ستغمض أعينها عن "العنصرية والتمييز".

وجاء القرار بعد أن رفع اتحاد الإسكواش الإسرائيلي قضيته إلى محكمة التحكيم للرياضة في سويسرا.

ولفت الاتحاد العالمي للعبة أيضا إلى أن قرار إلغاء الحدث تأثر أيضًا بمتحور أوميكرون الذي يُخشى أن يؤثر على السفر إلى ماليزيا.

ولا تقيم ماليزيا وإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية، ولا يسمح بالسفر إلى ماليزيا بجواز سفر إسرائيلي من دون إذن كتابي من وزارة الداخلية الماليزية.

وكان وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله جدد -في بيان بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني- "دعم بلاده الراسخ وتضامنها العميق" مع الشعب الفلسطيني، وحث على إنهاء "العنف والعدوان المتكرر الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين"، و"القمع المنهجي وجرائم الفصل العنصري".

يذكر أن ماليزيا هددت في 2019 برفض تأشيرات دخول الرياضيين الإسرائيليين لبطولة العالم للسباحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وجُرّدت من حقها في استضافة الحدث.



وقبل ذلك في 2015 انسحب المتزلجون الإسرائيليون من مسابقة في جزيرة لانكاوي بعد رفض منحهم التأشيرات.

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