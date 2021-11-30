الکشف عن مخطط 'ارھابی' لاستھداف مدينة سامراء

2021/11/30 | 22:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن عناصر من تنظيم داعش، يخططون لشن هجمات تستهدف المدنيين ومرقدي الامامين العسكريين في مدينة سامراء.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "معلومات استخبارية وردت إلينا تفيد بتخطيط عناصر تنظيم داعش لتنفيذ عمليات إرهابية واسعة في قضاء سامراء، تستهدف الأسواق والتجمعات البشرية ومرقد الإمامين العسكريين".

واضاف، أن "العملية كان مخطط تنفيذها بواسطة عجلة مفخخة من ناحية الإسحاقي لتدخل مدينة سامراء ويتم تفجيرها هناك".

من جهته قال قائد عمليات سامراء اللواء الركن علي المالكي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه NRT، (30 تشرين الثاني 2021)، إن "الاجهزة الامنية أجرت عملية بحث وتفتيش بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود عجلة مفخخة في إحدى المناطق متجهة الى مدينة سامراء، الا أنها لم تعثر على ما تم ذكره"، مشيراً الى أن "كمائننا ودورياتنا مستمرة".

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