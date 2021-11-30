2021/11/30 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فساد بلا حياء أو خجل – هشام السلمان سأل أحد حكماء الزمن الجديد ( إن بقي في هذا الزمن من حكيم ) تسمع له الناس وتعمل بمشورته , سأل هل لازالت الرياضة في البلد كما كنت تراها سابقا يوم كانت الناس تعمل للرياضة لا كما اليوم الذي باتت فيه تعمل للوجاهة والوقاحة بعد ان غزتها […]

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