2021/11/30 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديد ملاعب مباريات الدور 16 من بطولة الكأس الشرطة تعزّز الصدارة وهزيمة للبطل أبرز نتائج جولة الممتاز الناصرية – باسم الركابي فرضت نتائج الجولة الحادية عشرة للدوري 14 تغيرا على قائمة الترتيب وابرز احداثها تجرع الجوية خسارة قاسية من الغريم الطلبة بثلاثية نظيفة كما حقق القاسم فوزه الاول على حساب النجف فقد اصطدمت طموحات الجوية […]

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