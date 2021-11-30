2021/11/30 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعامل مع المراجعين بقنصليتنا في دبي – محسن حسين امس كنت في زيارة القنصلية العراقية في دبـــــــي وجدتها كما كانت منذ أن جئت إلى دبي قبل15 عاما لكني اشهد ان الموظفين كانوا متعاونين مع المراجعين.سالت عن تنظيم وكالة عامة باسم ابن أخي حسين عبد الجواد لإنجاز معاملات تقتضي ذلك في بغداد.اعطوني استمارة وبينما كنت […]

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