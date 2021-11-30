عمليات سامراء تفتح نقاطاً جديدة على طرق تنقل داعش الإرهابي

2021/11/30 | 22:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الثلاثاء، فتحها نقاطاً جديدة على طرق تنقل بقايا عصابات داعش، فيما كشفت عن حقيقة أنباء دخول عجلة مفخخة للمدينة.وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن علي […]

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