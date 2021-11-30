’العفو الدولية’ توجّه إنذاراً بشأن مخيم الهول: ظروف ’مميتة وغير إنسانية’

2021/11/30 | 22:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أنذرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بضرورة إعادة 27 ألف طفل على الأقل

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