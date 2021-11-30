2021/11/30 | 22:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MWB1rE1G06A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جهود للارتقاء بصناعة التمور في ظل تراجع لأعداد النخيل بالبصرة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جهود للارتقاء بصناعة التمور في ظل تراجع لأعداد النخيل بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).