"دييم" أمام "مصير غامض".. مؤسس عملة "فيسبوك" الرقمية يغادر الشركة

2021/11/30 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ديفيد ماركوس، أحد المدراء التنفيذيين لشركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) مغادرته منصبه بعد مشوار سبع سنوات حاول فيها تأسيس عملة "دييم" التابعة للشركة، والتي عرفت سابقا باسم "ليبرا"، وفقا لما نقله موقع "بلومبيرغ"، الثلاثاء.

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