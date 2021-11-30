باريس يبدي رغبته بضم بوجبا

2021/11/30 | 22:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، بأن القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، التقى مع نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، في فرنسا مؤخرًا، الأمر الذي فتح بابًا للشائعات أمام إمكانية انتقال اللاعب لنادي العاصمة الفرنسية.وينتهي عقد بول بوجبا (28 عامًا) في أولد ترافورد، بنهاية الموسم الجاري، ويبدون أنه ليست لديه النية لتوقيع عقدٍ جديد.وصرح مينو رايولا، وكيل بوجبا، في وقتٍ سابق بأن مفاوضات التجديد بين النادي واللاعب متوقفة منذ فترة طويلة.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مجانًا مع بوجبا في الصيف المقبل، على شاكلة صفقات النادي الأخيرة بالتعاقد مع ليونيل ميسي وسيرجيو راموس وجورجينيو فينالدوم وجيانلويجي دوناروما بالمجان.وارتبط اسم بوجبا أيضًا، بالانتقال إما لريال مدريد أو برشلونة، وكذلك العودة لناديه السابق يوفنتوس.ومع ذلك، فإن الكفة تميل في صالح باريس سان جيرمان، الذي لن يواجه أي أزمة في راتب اللاعب الكبير، على عكس الأندية الأخرى.

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