2021/11/30 | 22:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3VPm_0TyyyQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.سيف البدر | المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د.سيف البدر | المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).