بالصور:أعمال ترميم طاق كسرى بالعراق تتواصل.

2021/11/30 | 22:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور لأعمال الترميم الجارية على قوس

المدائن، المعروف أيضا باسم "طق كسرة" أو

"قوس خسرو"، في موقع قطسيفون القديم،

بالقرب من مدينة المدائن في وسط العراق.

يبلغ عمر القوس حوالي 1400 سنة، ويعتبر

أكبر قبو مقو

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