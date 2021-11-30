قطر تبدأ مشوارها في كأس العرب بالفوز على البحرين

2021/11/30 | 22:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهل المنتخب القطري مشواره في بطولة

كأس العرب لكرة القدم بالفوز على

البحرين 1 - صفر يوم الثلاثاء، في الجولة

الأولى بالمجموعة الأولى من البطولة

التي تستضيفها على أرضها وبين جماهيرها.

وسجل عبد العزيز

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