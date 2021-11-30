محكمة ليبية تستبعد حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة

2021/11/30 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية الليبية، مساء الثلاثاء، باستبعاد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، بحسب إعلام محلي.وبثت قناة “ليبيا الأحرار” الخاصة مقطعا مصورا للحظة […]

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