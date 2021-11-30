مليونية 30 نوفمبر نقطة تحول مهمة للنصر - تاج السر عثمان

2021/11/30 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 جاءت مليونية 30 نوفمبر حاشدة والتي توجهت صوب القصر الجمهوري تحت شعارت : لا شراكة لا تفاوض لامساومة مع الانقلاب الدموي ، ويسقط حكم العسكر، والمطالبة بمحاكمة قادة الانقلاب باعتبارهم المسؤولين عن كل جرائم القتل ، ثوار أحرار حنكمل المشوار، وعودة الحكم المدني الديمقراطي، والسلام العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة ، وحل المليشيات وجيوش الحركات وفق الترتيبات الأمنية لقيام الجيش القومي، والقصا ......





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