فراديس الاهوار / الجزء الثالث - سعد محمد موسى

2021/11/30 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعد_محمد_موسى انتفاضة الطين والقصبحين تجمعت عقارب وأفاعي الكهوف مع تنانين الجبال من أقوام (الكوتيين) الغزاة المتوحشين والمحاربين القساة حول جبال (زاگروس) الجرداء الواقعة في الشمال الشرقي من بلاد ما بين النهرين، ثم زحفوا جنوباً نحو فراديس الاهوار والسهول المشرقة ومهد الحضارات وداهموا المدن السومرية والاكدية بجيوشهم الغادرة فحاصروا (مدينة أكد) ونشروا الرعب بين السكان ودمروا المعابد التي كان يتحصن بها الناس خو ......





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