عمار الحكيم يتهم مفوضية الانتخابات بإحداث ’إرباك’ و ’فقدان توازن’

2021/11/30 | 22:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، الثلاثاء، مع مبعوث الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف نتائج الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة.

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وقال الحكيم في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (30 تشرين الثاني 2021)، "تداولنا مع المبعوث الروسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا على الأصعدة كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وبيّنا أهمية روسيا من الناحية التاريخية للعراق على المستوى العسكري والإقتصادي والتعليمي".

وأضاف الحكيم "أشرنا إلى طبيعة التحديات التي يعيشها العراق لاسيما ما أفرزته نتائج الإنتخابات الأخيرة من إرباك وفقدان للتوازن، فيما أكدنا أهمية الدور الروسي في حلحلة الإشكالات التي تعاني منها المنطقة، حيث أكدنا على أن الحوار وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء هو السبيل الأمثل لذلك".

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