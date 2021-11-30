عقد جديد.. المغرب

2021/11/30 | 22:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرمت الرباط عقدا لشراء الغاز الطبيعي المنتج في حقل شرق المملكة المغربية مع شركة بريطانية، وفق ما أعلنت الأخيرة في بيان الثلاثاء، وذلك بعد شهر من قرار الجزائر إنهاء نقل الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب

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