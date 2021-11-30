لماذا هم من دون بني هاشم

2021/11/30 | 22:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

المذاهب الاسلامية امر لابد منه ولا

يمكن انكاره وان كانت مسالة طبيعية

بعيدا عن من هي الفرقة الناجية، وحتى

على مستوى الاديان .



هنالك نواصب وهنالك

غلاة وهنالك بين ما بين وهنالك من ي

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