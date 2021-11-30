"هذا ما نحذر منه".. تيار الحكيم يهاجم المفوضية: تعاملت بمزاجية

2021/11/30 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اتهم تيار الحكمة، اليوم الثلاثاء، مفوضية الانتخابات بالتعامل بمزاجية مع نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، فيما حذر من مزيد من التشنج السياسي.

وقال القيادي في التيار رحيم العبودي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مفوضية الانتخابات لم تتعامل بشكل دقيق وحقيقي مع الطعون المقدمة لها من قبل الكتل السياسية، وتعاملت بمزاجية".

وأضاف ان "هناك تخبطا واضحا من قبل الهيأة القضائية في المفوضية التي تراجعت عن بعض قراراتها حيث من المفترض ان تكون قطعية ما يدل على ان سيناريو نتائج الانتخابات معد سلفا".

وحذر العبودي انه "في حال بقيت النتائج كما كانت عليه فمن المتحمل الوصول الى مزيد من التصعيد والتشنج السياسي الذي يرفض ان تكون النتائج النهائية مطابقة للأولية".

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