الكاظمي يوجه بايقاف حملة ازالة تجاوزات الباعة الجوالين والبسطات

2021/11/30 | 23:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصدر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بايقاف حملة ازالة تجاوزات الباعة الجوالين والبسطات.واكد الكاظمي ضرورة ايجاد الدولة بدائل للكسبة تحفظ كرامتهم وكرامة عوائلهم قبل تطبيق الاجراءات الاخرى./انتهى9

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