برشلونة يتخذ قراراً بشأن “صفقة هالاند”

2021/11/30 | 23:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اتخذ نادي برشلونة قراراً بشأن سباق التفاوض مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.ويتنافس النادي الكتالوني مع كبار أوروبا للفوز بتوقيع صاحب الـ21 عاما، الذي يعد أحد المواهب المتوقع لها اعتلاء قمة كرة القدم في السنوات القليلة المقبلة.

ورغم حاجة البارسا الملحة لضم هالاند، إلا أن إذاعة “كادينا سير” الإسبانية أكدت، أن الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني يجعله بعيدا للغاية عن ضم الدولي النرويجي.

وعللت ذلك بحاجة البارسا لتوفير ما يزيد على 150 مليون يورو قبل التحرك نحو هالاند بنهاية الموسم.

وهناك بند يسمح للمهاجم الشاب بمغادرة ملعب سيجنال إيدونا بارك مقابل 75 مليون يورو في صيف 2022، لكن الأمر لا يقتصر على قيمة الصفقة فحسب.

وسيتحتم على برشلونة إنفاق 60 مليون يورو أخرى، 40 منها تمثل عمولة الوكيل الإيطالي الشهير مينو رايولا، فيما سيحصل آلف إنج والد اللاعب على 20 مليون يورو.

بعد ذلك سيتعين على إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا منح هالاند راتبا سنويا يقدر بحوالي 30 مليون يورو، مما يعني إنهاك خزينة النادي، في الوقت الذي يبحث فيه بلوجرانا عن توفيق أوضاعه المالية.

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