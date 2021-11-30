2021/11/30 | 23:21 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال المتحدث باسم وزارة المالية الباكستاني، مزمل أسلم، إن السعودية ستودع 3 مليار دولار أميركي خلال أسبوع من أجل تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لباكستان الآخذة في التناقص.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال أيام.. باكستان تنتظر وديعة سعودية بقيمة 3 مليار دولار ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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