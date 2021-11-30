الاستخبارات العسكرية تطيح بأحد الأهداف المطلوبة لها في ديالى

2021/11/30 | 23:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، الإطاحة بأحد الأهداف المطلوبة لدى الاستخبارات العسكرية في ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أنه "بعملية استخبارية نوعية، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع وبالتعاون استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة الاول وقوة من الفوج ذاته من الاطاحة باحد الاهداف المطلوبة للاستخبارات العسكرية من ارهابي داعش في قرية حلوان التابعة لناحية جلولاء في محافظة ديالى" .وأضافت، أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة ٤ إرهاب".

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