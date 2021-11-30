مدرب العراق يعتذر عن واقعة اقتحام الملعب ومنع لاعبه من تنفيذ ضربة جزاء

2021/11/30 | 23:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر زيليكو بتروفيتش مدرب العراق عن

دخوله الملعب بعد أن احتسبت لفريقه ركلة

جزاء في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع

خلال تعادله 1-1 مع سلطنة عمان باستاد

الجنوب في اليوم الافتتاحي لكأس العرب

لكرة القدم

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