2021/11/30 | 23:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q6civqFVPuU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جاسم محمد جعفر: المحكمة الاتحادية قد تؤخر المصادقة على النتائج من اجل افساح المجال لحصول التوافق) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جاسم محمد جعفر: المحكمة الاتحادية قد تؤخر المصادقة على النتائج من اجل افساح المجال لحصول التوافق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).