توجيه عاجل من الكاظمي بشأن إزالة التجاوزات

2021/11/30 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بايقاف حملة ازالة تجاوزات الباعة الجوالين والبسطات.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي اكد ضرورة ايجاد الدولة بدائل للكسبة تحفظ كرامتهم وكرامة عوائلهم قبل تطبيق الاجراءات الاخرى".

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