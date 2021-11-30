اتحاد كرة القدم يحدد مكان بيع تذاكر المباراة النهائية لكأس غرب اسيا للشباب

2021/11/30 | 23:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم ان اقتناء تذاكر المباراة النهائية لبطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب بين العراق ولبنان غداً الأربعاء سيكون في ملعب الشعب الدوليّ بسعر (٥) آلاف دينار ، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصرا .ويلاقي منتخبنا للشباب نظيره اللبناني غداً الاربعاء في ملعب المدينة بالساعة السابعة مساءً في نهائي بطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب./انتهى9

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