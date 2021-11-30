أحمد ملا طلال يستأنف برنامجه بعد توقف ليومين (فيديو)

2021/11/30 | 23:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استأنف الإعلامي أحمد ملا طلال، الثلاثاء، تقديم برنامجه "مع ملا طلال" على قناة "UTV"، بعد توقفه ليومين احتجاجاً على حذف الحلقة الخاصة بتظاهرات مدينة السليمانية من مواقع القناة على السوشيال ميديا.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وافتتح ملا طلال، حلقته اليوم (30 تشرين الثاني 2021)، برسالة قال فيها: إن "القناة حلم كبير جداً مشروع متعدد ليس هذه القناة الا بكرته الاولى وقد تعاهدت مع الادارة العليا الشابة لهذا المشروع منذ البداية على المشاركة الفاعلة لتحقيق هذا الحلم وجعله واقعاً".

واضاف ان "ماحصل من اجراءً يخص مفصلا من مفاصل برنامجي في الاسبوع الماضي هو اجراء نتج عن وجهتَي نظر متباينة فيما مدى مهنية محتوى تلك الحلقة ادت إلى احتجاجي بالطريقة المعروفة، لكن اؤكد ان القناة قد منحتني مساحة لاحدود لها في التعاطي مع اعقد الملفات وفق ما تمليه المهنية الإعلامية لها ووفق ماتمليه علي مسؤوليتي المهنية".

واشار ملا طلال "كنت حريصاً طيلة مسيرتي الإعلامية على الحصول على تلك المساحة في جميع المحطات التي عملت بها خلال عقدين من الزمن تقريباً قضيتها في هذه المهنة، وذلك وحرصاً من إدارة القناة ومني في ترسيخ هذا المشروع الكبير والذي ينمو بثقة في ظروف عامة بالغة التعقيد ومع معرفتي اليقينية بأن القناة وإدارتها لاتزال على عهدها في احترام حرية التعبير والتعاطي مع مختلف القضايا مع معيار واحد واستجابة لمناشدة جمهور القناة والبرنامج وخاصة من كردستان الحبيب فقد اتفقنا على اسئتناف البرنامج".

إستئناف اليوم.



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— احمد ملا طلال (@AhmadMullaTalal) November 30, 2021

وكان الإعلامي أحمد ملا طلال، قد واصل ، أمس الاثنين، الاحتجاب عن الظهور في برنامجه اليومي "مع ملا طلال" الذي يبث عبر فضائية "UTV"، احتجاجاً على حذف حلقته من منصات السوشيال ميديا الخاصة بالقناة المذكورة، والتي كانت قد تناولت ملف احتجاجات مدينة السليمانية.

وأعادت القناة عند الساعة العاشرة "موعد البرنامج" من مساء اليوم الاثنين (29 تشرين الثاني 2021)، حلقة بُثت يوم (22 تشرين الثاني 2021).

وكان الإعلامي أحمد ملا طلال، قد اعلن، أول أمس الاحد، امتناعه عن تقديم حلقة برنامجه الذي يعرض على قناة "UTV"، احتجاجاً على رفع احدى حلقات البرنامج من الـ"سوشيل ميديا".

وذكر ملا طلال في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (28 تشرين الثاني 2021)، "سأمتنع عن تقديم حلقة اليوم من برنامجي على UTV احتجاجاً على رفع حلقة مظاهرات السليمانية من السوشيال ميديا الخاصة بالقناة وقد استمر بالممانعة لحين إعادة الأمور إلى نصابها".

واضاف "حرصي على كوردستان يفوق أحيانًا مثيله على باقي العراق"، موضحاً "لا يجب الرضوخ لنفاق مسؤول مخطيء، طامح إلى منصب كبير".

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