3 قتلى بإطلاق نار في مدرسة بميشيغن.. والشرطة تعتقل المشتبه به

2021/11/30 | 23:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات في ولاية ميشيغن إن ثلاثة أشخاص، يعتقد أنهم طلاب، قتلوا في إطلاق نار في مدرسة أكسفورد الثانوية في بلدة أكسفورد بمقاطعة أوكلاند، الثلاثاء.

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