هبوط قياسي جديد لليرة التركية

2021/11/30 | 23:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاختتمت الليرة التركية خامس أسوأ شهر لها على الإطلاق لتسجل مستوى قياسيا جديدا في تراجعها أمام الدولار الأمريكي واليورو اليوم بنسبة 5 في المئةويأتي ذلك بعد أن أيد الرئيس رجب طيب أردوغان تخفيفات كبيرة في أسعار الفائدة على الرغم من انتقادات واسعة وتضخم مرتفع.وهبطت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 14 ليرة مقابل الدولار، متجاوزة المستوى المنخفض الذي سجلته الأسبوع الماضي، عندما دافع أردوغان عن التيسير النقدي الذي وصفه خبراء اقتصاديون كثيرون بأنه "متهور".ومنذ بداية العام خسرت الليرة التركية 45 في المئة من قيمتها، أمام الدولار، وفي الشهر الحالي وحده فقدت 29 في المئة.

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