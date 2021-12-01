2021/12/01 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أكرم_شلغين عاد حامد من عمله في ورشة تركيب الألومنيوم وضع المفتاح في قفل الباب وأداره وبنفس الوقت قرع الجرس كما يفعل يومياً لكن زوجته غادة لم تسرع باتجاه الباب لتستقبله كما تفعل كل يوم! فتح الباب وخلع حذاءه ونادى بأعلى صوته: "السلام عليكم أم نور" لكن زوجته لم تجب! وجد طفلته الصغيرة نور تنام على الكرسي في الصالون، لم يقبّلها كي لا تستيقظ، دخل غرفة النوم ليرى زوجته غادة ترقد في الفراش، حيّاها لكنها لم ترد؛ سأله ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غياب - أكرم شلغين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غياب - أكرم شلغين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).