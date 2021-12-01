الاستخبارات تكشف ملابسات هجوم بالـ'مولوتوف' على شركة تركية بكربلاء

2021/12/01 | 00:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفادت مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المحافظة لـNRT عربية، (30 تشرين الثاني 2021)، بأنه "تعرض شركة لاصدار الفيزا التركية في طريق الحولي الجديد في المحافظة بتاريخ 20 تشرين الثاني 2021، إلى هجوم بقنبلة مولوتوف محلية الصنع، ما أدى إلى الحاق أضرار مادية ونشوب حريق فيها".

واضافت، انه "كان في مكان الحادث رسالة تهديد بالقتل موجهة إلى مدير المركز والموظفين".

وتابعت، أن "الاستخبارت كشفت من خلال التحقيق بالحادث، بان الفاعل هو مدير الشركة والقائم بأعمالها، وذلك لدوافع مادية، وتم القاء القبض عليه واحالته إلى القضاء".

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