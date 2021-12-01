وزارة عراقية تكشف عن توظيف 6000 مهندس

2021/12/01 | 00:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النفط، الثلاثاء، عن تقديم 97 ألف مهندس طلبات للتنافس على ستة آلاف درجة وظيفة أعلنتها الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (30 تشرين الثاني 2021)، إن "هناك ستة آلاف وظيفة للأجور اليومية أطلقتها وزارة النفط للمهندسين بحسب قرار مجلس الوزراء وأعلنت عن استمارات إلكترونية بحسب التعليمات".

واوضح، أن "المتقدمين للتنافس بلغ عددهم 97 ألف متقدم ويجري الان الفرز والاختبار وفق المعاييرالمعتمدة وتم اختيارهم ويجري الاتصال بهم ومقابلتهم".

واضاف، أن "الوزارة ستعلن عن الأسماء المقبولة بكل شفافية بعد المقابلة واستيفاء الشروط"، موضحاً أن "الوزارة استقبلت كل أسماء المتقدمين".

واشار الى ان "الدرجات الوظيفية المخصصة للقوميات، تعيينها على الشركات وبحسب النسب المقررة لها كشركة توزيع المنتجات النفطية التي أعلنت عن الدرجات والتخصصات وبحسب النسب والأرقام والمحافظات يتقدم ويتم التنافس عليها وهذا ضمن حركة الملاك"، لافتا الى أن"التخصيصات المالية لجميع المتعينين من اجراء يومين وقوميات سيتم تخصيص رواتبهم من الشركات النفطية وليس من ضمن الموازنة".

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