شاهد بالفيديو.. بائعة اللبلبي شابة تثير تعاطف العراقيين في السوشيال ميديا

2021/12/01 | 00:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: awhXMy9AMI0

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