أتالانتا يسحق فينيزيا.. وفيورنتينا يحبط سامبدوريا بالدوري الايطالي

2021/12/01 | 00:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ فاز أتالانتا على ضيفه فينيزيا، برباعية دون رد، اليوم الثلاثاء، في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.وتقمص ماريو باساليتش، دور البطولة لأتالانتا بعدما سجل هاتريك في الدقائق 7 و12 و67، وتيون كوبميينيرز في الدقيقة 57.ورفع أتالانتا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد فينيزيا عند 15 نقطة في المركز 16.وفي الجولة ذاتها ، قلب فيورنتينا تأخره بهدف أمام ضيفه سامبدوريا إلى فوز 3-1.تقدم سامبدوريا بهدف مانولو جابياديني في الدقيقة 15، قبل أن يسجل فيورنتينا، ثلاثية عن طريق خوزيه كاييخون ودوشان فلاهوفيتش وريكاردو سوتيل في الدقائق 23 و32 و45.ورفع فيورنتينا رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر./انتهى9

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