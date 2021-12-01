هل أتاك حديث البيْعة؟؟ - الطايع الهراغي

2021/12/01 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي "وبعض الدّاء ملتـمَس شفاه *** وداء الحمق ليس له شفاء".



(قيس بن الخطيم)"غضب كسرى على عاقل فحبسه مع أحمق"."للغباء جناحا نسر وعينا بومة" (مثل هولندي)السّيّد رئيس جمهوريّة"الشّعب يريد"،ولا أحد إلاّه يعرف ما يريد، تحديدا رئيس الجمهوريّة الثالثة، بأكثر دقّة رئيس الجمهوريّة التّونسيّة ما بعد معجزة الفاتح من 25جويلية المبارك .والتّحديد للمهووسين بالدّقّة ضروريّ ومهمّ، وللمغر ......





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