2021/12/01 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..نزاع عشائري وسط مدينة العمارة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. نزاع عشائري وسط مدينة العمارة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. نزاع عشائري وسط مدينة العمارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).