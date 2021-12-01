مقتل واصابة تسعة اشخاص باطلاق نار داخل مدرسة في ولاية اميركية

2021/12/01 | 00:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قتل واصيب تسعة اشخاص في حادث اطلاق نار في مدرسة ثانوية في ولاية ميشيغان الاميركية .وقالت الشرطة :" ان اطلاق النار وقع في ثانوية اوكسفورد العامة ، وعلى الفور توجهت دوريات الشرطة وفرق الاسعاف الى الموقع، و تم اعتقال المشتبه به الرئيس.وقال مايكل مكبي، وكيل شرطة مقاطعة اوكلاند في مؤتمر صحفي :" ان أحد المشتبه بهم المحتجزين هو فتى يبلغ من العمر 15 عاما وهو طالب في السنة الثانية في الثانوية"، مبينا :" ان الحادث ادى الى وقوع ثلاثة قتلى يعتقد انهم طلاب، واصابة ستة آخرين بجروح "./ انتهى

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