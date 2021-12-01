2021/12/01 | 00:52 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطر تستهل مشوارها في كأس العرب بالفوز على البحرين (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/01 | 00:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تستهل مشوارها في كأس العرب بالفوز على البحرين (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تستهل مشوارها في كأس العرب بالفوز على البحرين (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).