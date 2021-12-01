بينها مصر.. كندا تضيف ثلاث دول على قائمة

2021/12/01 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كندا، الثلاثاء، إضافة ثلاث دول إلى قائمة حظر السفر وسط مخاوف من انتشار سلالة "أوميكرون" المتحورة عن فيروس كورونا المستجد.

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