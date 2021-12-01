لجنة أميركية تؤيد ترخيص

2021/12/01 | 01:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت لجنة استشارية تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي أيه"، الثلاثاء، لصالح ترخيص حبوب شركة "ميرك" المخصصة لعلاج كوفيد-19، في خطوة قد تساهم بمنح موافقة الوكالة الفيدرالية على استخدام الحبوب.

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