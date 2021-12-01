العراق يطوي صفحة نتائج الانتخابات والأنظار تتجه لتحالفات الكتلة الأكبر

2021/12/01 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ طوى‭ ‬العراق‭ ‬صفحة‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬للانتخابات‭ ‬بإعلان‭ ‬تصدر‭ ‬الكتلة‭ ‬الصدرية،‭ ‬بزعامة‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬الشيعي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬واعترفت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومجلس‭ ‬الامن‭ ‬وايران‭ ‬بنتائجها‭ ‬برغم‭ ‬اتهامات‭ ‬بالتزوير‭ ‬وجهتها‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭.‬ وقالت‭ ‬المفوضية‭ ‬ان‭ ‬النتائج‭ ‬نهائية‭ ‬وحدث‭ ‬تغيير‭ […]

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